Pienza città ideale del Rinascimento Da trent’anni patrimonio Unesco

Pienza, città ideale del Rinascimento e patrimonio UNESCO da oltre trent’anni, rappresenta un esempio di armonia tra storia e comunità. La facciata del Duomo, simbolo della città, riflette non solo il riconoscimento internazionale, ma anche le storie di chi vive qui. In un paese di meno di duemila abitanti, anche un gesto semplice può avere un grande impatto, contribuendo a mantenere viva l’identità e il patrimonio di questa realtà autentica.

È come se sulla facciata del Duomo, elemento che già da solo spiegherebbe e giustificherebbe tanta attenzione, non sia stato proiettato solo il logo dei festeggiamenti per il trentennale del riconoscimento Unesco, ma tutta la storia degli ultimi decenni; anzi, 'le storie', quelle personali, familiari, perché in una comunità di nemmeno duemila abitanti anche un piccolo gesto può cambiare il destino di tutti. Così Pienza si è messa idealmente (e anche coraggiosamente) allo specchio sabato 20 dicembre, giornata dedicata interamente alla presentazione del programma denominato 'Custodi di un ideale', che scatterà ufficialmente nel 2026, in coincidenza appunto con il trentesimo anniversario dell'iscrizione del centro storico cittadino voluto da Pio II nel patrimonio mondiale dell'umanità.

