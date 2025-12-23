Piccolo nascosto e sorprendentemente chic È il rook piercing | ecco cos’è quanto fa male

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

N egli ultimi anni il mondo dei piercing ha riscoperto il fascino delle zone più discrete e sofisticate dell’orecchio. Tra queste, il rook piercing è tornato sotto i riflettori, complice l’estetica minimal amata dalla Gen Z e il desiderio di gioielli che raccontino uno stile personale senza essere eccessivamente vistosi. Elegante, grafico e meno inflazionato rispetto a helix e tragus, il rook piercing si impone oggi come uno dei dettagli beauty più interessanti. Elettra Lamborghini con una spilla da balia al naso? «Mi chiedevo se il piercing fosse ancora aperto» X Cos’è il rook piercing e dove si esegue. 🔗 Leggi su Iodonna.it

