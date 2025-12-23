Piccola Compagnia Impertinente di Foggia stagione 2025 2026 | in scena ‘La guerra spiegata ai poveri’

La Piccola Compagnia Impertinente di Foggia presenta la stagione 2025/2026 con lo spettacolo ‘La guerra spiegata ai poveri’, liberamente tratto dal testo di Ennio Flaiano. In un periodo segnato da tensioni e conflitti, lo spettacolo offre una riflessione sulla guerra attraverso una prospettiva sobria e consapevole, invitando il pubblico a confrontarsi con temi di grande attualità in modo attento e rispettoso.

In un Natale attraversato da conflitti reali e tensioni globali, la Piccola Compagnia Impertinente porta in scena 'La guerra spiegata ai poveri', liberamente tratto dal testo di Ennio Flaiano. Dal 26 al 30 dicembre, alle 20.00 il Piccolo Teatro Impertinente di Via Castiglione a Foggia ospita.

