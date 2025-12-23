Un uomo di 66 anni è stato denunciato a Vigevano, in provincia di Pavia, per aver maltrattato quotidianamente la madre di 91 anni, affetta da Alzheimer e in sedia a rotelle. L’indagine, avviata dopo aver rilevato numerose ecchimosi sul corpo della donna, ha portato alla denuncia dell’uomo, che avrebbe inflitto violenze alla madre nel tempo.

Vigevano (Pavia), 23 dicembre 2025 – Sul corpo aveva numerose ecchimosi. Per questo è partita un’attività investigativa volta a scoprire come una donna di 91 anni, affetta da Alzheimer e in sedia a rotella si fosse procurata tutti quei lividi. Si è scoperto che veniva regolarmente picchiata e maltrattata dal figlio, 66 anni, incensurato, che viveva con lei e che è stato arrestato dai carabinieri di Vigevano in flagranza differita. Le indagini. L'attività investigativa è iniziata nel 2024 in seguito a una segnalazione relativa alla presenza di numerose ecchimosi sul corpo dell'anziana donna. L'indagine ha poi accertato che l'uomo, che viveva con la madre, ogni giorno e più volte usava violenza fisica, verbale e psicologica contro di lei che era costretta in sedia a rotelle a causa di problemi a camminare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Picchiava ogni giorno l’anziana madre, con Alzheimer e in sedia a rotelle: denunciato un 66enne

Leggi anche: Picchia ogni giorno la madre di 91 anni malata di Alzheimer

Leggi anche: Picchiava la madre anziana con calci e pugni, dopo l’allontanamento tenta di rientrare in casa: arrestata 54enne

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

"Papà lo picchiava": il coraggio di un bambino salva il suo cane A volte l'amore più puro richiede scelte difficili. Andrés ha solo 12 anni, ma ha compiuto un gesto che ha commosso migliaia di persone: per proteggere il suo cane dai maltrattamenti del padre, lo - facebook.com facebook