Picchia ogni giorno la madre di 91 anni malata di Alzheimer
Un uomo di 66 anni è stato arrestato dai carabinieri per aver maltrattato quotidianamente la madre di 91 anni, affetta da Alzheimer e costretta alla sedia a rotelle. La donna è stata vittima di insulti, vessazioni e violenze psicologiche nel corso di un lungo periodo. L'intervento delle forze dell’ordine ha portato alla definitiva misura cautelare, evidenziando l’importanza di tutelare le persone vulnerabili da abusi e maltrattamenti.
La picchiava ogni giorno, la insultava e la vessava psicologicamente. Una persecuzione in piena regola, nei confronti di un'anziana di 91 anni, malata di Alzheimer e costretta alla sedia a rotelle, quella comminata dal figlio della donna, un 66enne incensurato ora arrestato dai carabinieri di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
