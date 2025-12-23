Picchia ogni giorno la madre di 91 anni malata di Alzheimer

Un uomo di 66 anni è stato arrestato dai carabinieri per aver maltrattato quotidianamente la madre di 91 anni, affetta da Alzheimer e costretta alla sedia a rotelle. La donna è stata vittima di insulti, vessazioni e violenze psicologiche nel corso di un lungo periodo. L'intervento delle forze dell’ordine ha portato alla definitiva misura cautelare, evidenziando l’importanza di tutelare le persone vulnerabili da abusi e maltrattamenti.

