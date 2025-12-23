piantravigne conclusi i lavori al via gli allacci al pubblico acquedotto

A Piantravigne, dopo la conclusione dei lavori di sistemazione, sono stati avviati gli interventi di allaccio alla rete pubblica dell’acquedotto. Questa fase permette di garantire l’approvvigionamento idrico alla comunità locale, assicurando un servizio stabile e conforme agli standard di qualità. L’operazione si inserisce nel quadro di interventi finalizzati al miglioramento delle infrastrutture idriche della zona.

Arezzo, 23 dicembre 2025 – . Intervento finanziato dal Comune di Terranuova Bracciolini in collaborazione con Publiacqua. Si sono conclusi lo scorso 12 dicembre i lavori di estensione della rete idrica in località Piantravigne, nel Comune di Terranuova Bracciolini. Un intervento atteso da tempo, che oggi diventa realtà grazie alla collaborazione tra l’amministrazione comunale e Publiacqua. “L’opera - ha detto il Sindaco Sergio Chienni - rappresenta una risposta concreta alle esigenze dei residenti della zona, che da ora potranno presentare domanda di allaccio al pubblico acquedotto, migliorando in modo significativo la qualità e l’affidabilità del servizio idrico”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

