Piantedosi | CasaPound tra le prime priorità di sgombero a Roma
Roma, 23 dicembre 2025 – CasaPound rientra tra le priorità nella lista degli immobili da sgomberare. A dirlo è il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, intervenuto a L’aria che tira su La7. Parole misurate, ma politicamente pesanti, perché arrivano nel mezzo della polemica su presunti “doppi standard” tra centri sociali e realtà dell’estrema destra. “Tra le prime 6-7 posizioni”, ma la lista non è una graduatoria rigida. Piantedosi ha spiegato che lo stabile romano di CasaPound “è tra le priorità” e che si colloca “tra le prime 6-7 posizioni” nell’elenco degli immobili da liberare. Ha però aggiunto un dettaglio che conta: i criteri che determinano l’ordine “non sono comunque vincolanti del tutto”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
