Piano di apertura degli ambulatori di Medicina generale e pediatri di libera scelta nelle festività

Le Aziende sanitarie ferraresi comunicano il piano di apertura degli ambulatori di Medicina generale e pediatria di libera scelta durante le festività. Per garantire continuità assistenziale, sono previste aperture e servizi specifici nelle settimane festive, fino al 6 gennaio. Questa informazione è utile per i cittadini che necessitano di assistenza medica durante il periodo natalizio e di inizio anno.

In vista delle prossime festività, le Aziende sanitarie ferraresi danno notizia dei servizi garantiti nelle prossime settimane e fino al 6 gennaio. Sono sempre garantiti i servizi di emergenza, pronta disponibilità e servizi essenziali. L'Ufficio patenti e dell'Ufficio Invalidità di Medicina. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

