Piangiamo se le Big Tech non investono da noi poi le facciamo scappare soffocandole di regole

Spesso si lamenta la mancanza di investimenti delle Big Tech nel nostro Paese, mentre poi si applicano regolamenti complessi che ostacolano la loro presenza. Questa contraddizione limita l’innovazione e impedisce l’accesso a servizi fondamentali. È importante trovare un equilibrio che favorisca lo sviluppo tecnologico e gli investimenti, evitando di soffocare le iniziative esterne con norme eccessivamente restrittive. Solo così potremo cogliere le opportunità offerte dall’innovazione digitale.

Ci risiamo. Da una parte si invocano gli investimenti dei giganti americani del tech, ci si lamenta della nostra arretratezza sull'innovazione, si invidiano i ritmi di sviluppo di Usa ed Asia sul terreno dell'intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie, dall'altra non si perde occasione per bastonare con cervellotici regolamenti e sofisticati cavilli da azzeccagarbugli chiunque osi mettere piede dalle nostre parti per fornire servizi ormai diventati essenziali e che noi non siamo capaci di mettere sul terreno. L'ultimo schiaffo non arriva da Brxuelles, che alle big tech negli ultimi 20 anni ha comminato multe cumulate per circa 15 miliardi di euro, ma direttamente dall'Italia, dalla nostra autorità Antitrust, che ha pensato bene di non dover sfigurare rispetto ai continui sgambetti operati dalla sua omologa europea.

