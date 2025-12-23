Petter Solberg il più versatile
Petter Solberg è riconosciuto come uno dei piloti più versatili del motorsport, distinguendosi per la sua capacità di competere con successo in discipline diverse. La sua carriera testimonia impegno, talento e adattabilità, rendendolo una figura di riferimento nel panorama automobilistico internazionale. Con una lunga esperienza sia nel rally che nel rallycross, Solberg rappresenta un esempio di professionalità e determinazione.
Petter Solberg rimane così una figura di riferimento nel motorsport moderno, simbolo di versatilità, determinazione e talento innato, nonché esempio unico di pilota capace di eccellere in due discipline mondiali FIA distinte. Petter Solberg, nato ad Askim il 18 novembre 1974, è uno dei piloti più eclettici e determinati del motorsport moderno, capace di eccellere
La prima volta, nel 2004, vinse Petter Solberg su una Subaru Impreza. L'ultima, Seb Ogier su Toyota Yaris. L'edizione 2026, 1-4 ottobre, sarà the last dance prima del trasferimento definitivo a Roma #WRC #RallyItalia #RallyItaliaSardegna - facebook.com facebook
