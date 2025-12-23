Petacchi rivive l'assurdo attentato ai ciclisti della Padovani | Vagli dietro ci hanno sparato!
Alessandro Petacchi, ex ciclista e attuale Team Manager della Continental SC Padovani, ha raccontato l’episodio che ha coinvolto i suoi ciclisti durante un allenamento. Un’auto, una BMW, li avrebbe superati e si sarebbe avvicinata in modo sospetto, lasciando supporre un evento grave. Questa vicenda solleva preoccupazioni sulla sicurezza dei ciclisti in strada e sull’importanza di vigilare contro comportamenti rischiosi e potenzialmente pericolosi.
Alessandro Petacchi, ex campione di ciclismo ed oggi Team Manager della Continental SC Padovani, ha raccontato l'assurda vicenda accaduta ai suoi ciclisti in strada: "Una BMW li ha superati, si è accostata. Si è abbassato il finestrino ed è spuntata una pistola: vera o falsa non interessa, i colpi ci sono stati. Poi la fuga. Fortunatamente una troupe ha filmato tutto". 🔗 Leggi su Fanpage.it
