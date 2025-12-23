Pesistica | la cussina ha disputato un’annata da incorniciare Azzurra Bovina al top Due chiamate azzurre

La sezione pesistica del Cus Ferrara ha concluso un anno molto positivo, con risultati di rilievo e momenti significativi. Sotto la guida dei coach Michele Venturella, Luca Salani, Massimo Gennari e Riccardo Mantovani, l’atleta Azzurra Bovina si è distinta, ricevendo due chiamate in nazionale. Un’annata che testimonia l’impegno e la crescita del settore, confermando il ruolo importante dell’associazione nel panorama sportivo locale.

Un anno pieno di soddisfazioni per la sezione pesistica del Cus Ferrara, guidata dai coach Michele Venturella, Luca Salani, Massimo Gennari e Riccardo Mantovani. Nella pesistica olimpica spiccano le prestazioni del coachatleta Gennari, che ha strappato una qualifica molto combattuta per gli Assoluti di dicembre, piazzandosi quinto sul palco piu importante d’italia. Anche dal settore giovanile i risultati sono arrivati, con Lucio Brondi che si è aggiudicato il primo posto al criterium nazionale giovanissimi. Un settore giovanile in continua crescita in termini di qualità, con l’obiettivo di inserire nuovi atleti negli anni a venire. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Pesistica: la cussina ha disputato un’annata da incorniciare. Azzurra Bovina al top. Due chiamate azzurre Leggi anche: Olio d'oliva, in Puglia annata di carica ma non da record: qualità resta al top Leggi anche: Pagelle Verona Parma, TOP e FLOP del match di Serie A disputato al Bentegodi Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Pesistica: la cussina ha disputato un’annata da incorniciare. Azzurra Bovina al top. Due chiamate azzurre. Pesistica: la cussina ha disputato un’annata da incorniciare. Azzurra Bovina al top. Due chiamate azzurre - Un anno pieno di soddisfazioni per la sezione pesistica del Cus Ferrara, guidata dai coach Michele Venturella, Luca Salani, ... msn.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.