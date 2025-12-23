Perugia si rinnova l’iniziativa del Pranzo di Natale alla mensa Don Gualtiero del Villaggio della Carità
A Perugia, il “Pranzo di Natale” si rinnova alla mensa “Don Gualtiero” del “Villaggio della Carità”. Organizzato dalla Caritas diocesana di Perugia-Città della Pieve dal 2001, questo evento si rivolge a circa cento persone, tra ospiti di strutture di accoglienza e persone in solitudine. Un’occasione di solidarietà e condivisione, che mantiene viva la tradizione di attenzione e supporto durante le festività natalizie.
Dal 2001 la Caritas diocesana di Perugia-Città della Pieve organizza, il 25 dicembre, il “Pranzo di Natale”, una iniziativa rivolta a un centinaio di persone ospitate nel corso dell’anno in strutture diocesane di accoglienza o che vivono in solitudine. Un segno della vicinanza quotidiana della. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
