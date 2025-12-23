Permessi retribuiti | 10 ore annue in più dal 2026 per malattie oncologiche e invalidanti A chi spetta indicazioni per le scuole Circolare INPS

La circolare INPS 152/2025 chiarisce le nuove disposizioni sui permessi retribuiti, che dal 2026 prevedono 10 ore annue aggiuntive per malattie oncologiche e invalidanti. Queste misure si rivolgono ai lavoratori interessati e alle istituzioni scolastiche. Di seguito, vengono illustrate le modalità di accesso e le indicazioni operative per garantire il rispetto delle normative vigenti.

Con la circolare INPS 19 dicembre 2025, n. 152, l'Istituto fornisce le indicazioni operative per l'attuazione dell'articolo 2 della legge 18 luglio 2025, n. 106, che introduce una nuova tutela in favore dei lavoratori affetti da gravi patologie.

