Perin al Genoa Sky | tentazione ritorno per il portiere Ora tutto può dipendere da questo fattore

Il futuro di Mattia Perin al Genoa potrebbe dipendere da diversi fattori, compresa una possibile tentazione di ritorno alla Juventus. Secondo quanto riportato da Sky, la cessione del portiere potrebbe essere influenzata da questa eventualità, aprendo a nuove possibilità sia per il giocatore che per le squadre coinvolte. La situazione rimane in evoluzione e sarà importante monitorare gli sviluppi nei prossimi giorni.

Perin al Genoa, Sky: tentazione ritorno per il portiere. Ora la sua cessione dalla Juventus può dipendere da questo fattore. Il Genoa è pronto a muoversi con decisione sul mercato per rinforzaresi, puntando con forza su un profilo che conosce perfettamente l'ambiente ligure. Oltre ai dialoghi aperti per il giovane Pisilli, la dirigenza rossoblù ha messo nel mirino un ritorno di grande spessore per la propria porta: quello di Mattia Perin. Il portiere, classe 1992, rappresenta molto più di un semplice obiettivo di mercato per il Grifone. Cresciuto nel settore giovanile del Genoa, Perin ha già vissuto un lunghissimo capitolo della sua carriera all'ombra della Lanterna, collezionando ben sette stagioni con la maglia della prima squadra.

