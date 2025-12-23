Roma, 23 dic. (askanews) – Torna Performer Cup-Italy Pass, il primo campionato dedicato alle Arti Scenico-Sportive organizzato dalla FIPASS (Federazione Internazionale Performer Arti Scenico-Sportive). Al timone del prestigioso talent, Valentina Spampinato e il coreografo di fama internazionale Garrison Rochelle, con la collaborazione di Fabiola Cimminella e Noemi Sole. Il programma andrà in onda su Rai Italia e su Rai Play dal 23 al 29 dicembre. Mentre l’ultima attesissima puntata sarà il 31 dicembre. Sei le squadre pronte ad aggiudicarsi l’ambito titolo: Sicilia, Calabria, Lazio, Liguria, Toscana e Resto d’Italia. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: Màkari, su Rai 1 la quarta stagione della serie tratta da Gaetano Savatteri

Leggi anche: Makari 4 replica su Rai Premium: quando rivedere le repliche della quarta stagione

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Performer Cup-Italy Pass, al via quarta stagione su Rai Italia - Sportive organizzato dalla FIPASS (Federazione Internazionale Performer Arti Scenico- msn.com

Performer Cup, la presentazione del Campionato di Arti Scenico Sportive: «Una grande occasione per Napoli» - Il campionato delle Arti Scenico Sportive organizzato dalla Federazione Internazionale Interpreti delle Arti Scenico- ilmattino.it

Con The Italian way Made in Italy on the road, il performer ligure racconta le aziende del comparto moda, che plasmano lo stile internazionale. - facebook.com facebook