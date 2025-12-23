Percorsi Indire per triennalisti | atteso a gennaio il nuovo bando In tempo per riserva nelle GPS Pillole di Question Time

A gennaio è previsto il nuovo bando Percorsi Indire per i docenti triennalisti, utile per le riserve nelle GPS. Durante il Question Time dell’11 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino con Chiara Cozzetto di ANIEF, sono stati affrontati temi legati alla formazione sul sostegno e alla programmazione delle assunzioni. Un’occasione per aggiornarsi sulle novità e sulle opportunità in ambito scolastico.

Nel question time dell'11 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto, rappresentante sindacale di ANIEF, è stata discussa una questione importante relativa alla programmazione dei percorsi di formazione sul sostegno per i docenti con almeno tre anni di servizio. Un focus particolare è stato posto sull'uscita del nuovo bando Indire e sulla possibilità che i tempi consentano di usufruire della riserva prevista.

