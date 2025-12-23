Perché sono bianchi e rossi e altri nove segreti dei bastoncini di zucchero di Natale
I bastoncini di zucchero di Natale sono un simbolo tradizionale delle festività, riconoscibili per i loro colori bianco e rosso e per la forma caratteristica. Ma cosa si nasconde dietro questa decorazione? In questo approfondimento, scoprirai i motivi storici, i significati e alcuni segreti poco noti legati a questi dolci tipici del periodo natalizio.
Li vedi ovunque appesi agli alberi di Natale, li ricevi come regalo o li usi per decorare la tavola delle feste. Ma cosa sai davvero di quei bastoncini rossi e bianchi che chiamiamo candy canes? La loro storia è molto più affascinante di quanto immagini. Tutto inizia nella Cattedrale di Colonia, in Germania, intorno al 1670. Il maestro del coro aveva un problema: durante le lunghe funzioni religiose natalizie, i bambini si annoiavano e facevano rumore. La sua soluzione geniale? Distribuire bastoncini di zucchero piegati a forma di uncino, che ricordavano i bastoni dei pastori della Natività. Un dolce che teneva occupate le bocche dei piccoli fedeli e allo stesso tempo raccontava la storia del Natale. 🔗 Leggi su Cultweb.it
