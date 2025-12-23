Perché per il governo il risanamento dei conti è solo un successo formale

Per il governo, il risanamento dei conti appare più come un risultato formale che come un reale miglioramento economico. La riduzione del deficit al di sotto del 3 per cento, spesso celebrata come successo, può celare però problemi strutturali ancora presenti. Questo approccio sembra concentrarsi su numeri e obiettivi temporanei, lasciando irrisolti gli aspetti fondamentali della sostenibilità economica del Paese.

