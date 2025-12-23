Perché per il governo il risanamento dei conti è solo un successo formale
Per il governo, il risanamento dei conti appare più come un risultato formale che come un reale miglioramento economico. La riduzione del deficit al di sotto del 3 per cento, spesso celebrata come successo, può celare però problemi strutturali ancora presenti. Questo approccio sembra concentrarsi su numeri e obiettivi temporanei, lasciando irrisolti gli aspetti fondamentali della sostenibilità economica del Paese.
L’entusiasmo per la riduzione del deficit al di sotto del 3 per cento ha contagiato un po’ tutti anche perché. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Quella del governo Meloni e’ una manovra sostanzialmente inutile, dunque dannosa, perché non prevede nulla per la crescita (saremo il peggiore tra i 27 paesi europei per crescita nei prossimi tre anni) dunque perderemo competitiva’ e attrattivita’. E indeboli - facebook.com facebook
Ma perché il Governo Meloni-Salvini ce l’ha con i laureati e con chi vuole laurearsi Laurearsi non è una colpa eh x.com
