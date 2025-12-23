Nel 2026, l’Asia potrebbe affrontare una crescente instabilità geopolitica. Le tensioni esistenti, sebbene non tutte esplosive, stanno evolvendo verso punti critici, aumentando il rischio di crisi condivise. Questa fase di maturazione delle dinamiche in atto richiede attenzione e monitoraggio, poiché potrebbe portare a una situazione di grande instabilità regionale e globale.

Il 2026 si profila come un anno di elevato rischio geopolitico per l’ Asia, non tanto perché tutti i principali teatri di tensione siano destinati a esplodere simultaneamente, quanto perché molte delle dinamiche in corso stanno entrando in una fase di maturazione pericolosa. In diverse aree del continente si stanno infatti sovrapponendo fattori strutturali di lungo periodo, scadenze politiche ravvicinate, trasformazioni degli equilibri militari e un progressivo irrigidimento delle retoriche nazionaliste. Il risultato è un contesto in cui incidenti limitati, errori di calcolo o scelte dettate da esigenze di politica interna rischiano di produrre effetti sproporzionati, trascinando attori regionali e globali in crisi difficili da controllare. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Perché nel 2026 l’Asia rischia di trasformarsi in una polveriera globale

Leggi anche: I grandi marchi in centro storico? L'allarme di Confartigianato: "Palermo rischia di trasformarsi in una città senza identità"

Leggi anche: Lite stradale rischia di trasformarsi in tragedia: automobilista minaccia il 'rivale' con un martello

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Una serata di auguri natalizi ma soprattutto una serata di vini nascosti e perché no abbinamenti ottimi ed eleganti. "Vecchio caffè Maretto" di Luca, ha sorpreso le delegazioni Marche riunite per gli scambi augurali di quest'anno. Auguri a tutti i cari amici e che il - facebook.com facebook