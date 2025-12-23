Perché Napoli e Pisa dovranno fare calciomercato a saldo zero a gennaio | cosa dice il regolamento

Obbligo di mercato a saldo zero per Napoli e Pisa nella sessione invernale: perché sono state le uniche due squadre sanzionate in Italia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Mercato sbloccato per la Lazio, a gennaio potrà operare senza vincoli. Napoli e Pisa dovranno farlo a saldo zero

Leggi anche: Lista Champions Napoli, Lukaku può rientrare? Cosa dice il regolamento

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Napoli-Pisa, Gilardino: «C'è il desiderio di sfidare una grandissima squadra, non avremo paura e daremo tutto» - Pisa, posticipo della quarta giornata di Serie A in agenda domani alle 20. ilmattino.it

| Italiano: “De Laurentiis Ho avuto il piacere di parlare con lui, soprattutto dopo un Napoli-Spezia. Mentre ci stavamo cambiando mi dicono che stava arrivando De Laurentiis che da grande gentiluomo ha fatto i complimenti a me alla squadra, perché era s x.com

Perché Napoli si chiama Napoli Auguri alla nostra terra per i suoi 2500 anni - facebook.com facebook