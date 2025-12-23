Perché l'Inno di Mameli è cambiato e non si dovrà più gridare Sì alla fine

23 dic 2025

La modifica è arrivata con un decreto del presidente della Repubblica approvato a marzo. Ora anche una comunicazione interna alle forze armate l'ha chiarito: alle cerimonie ufficiali, quando si esegue l'inno di Mameli non bisogna gridare "sì!" alla fine. Il motivo è che nel testo originale di Goffredo Mameli quella parola non c'è. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

