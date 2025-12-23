Perché le pensioni dei lavoratori privati sono più povere

Nel 2024, le pensioni dei lavoratori privati in Italia hanno un importo medio di circa 1.300 euro mensili. Questa cifra riflette le dinamiche del sistema previdenziale e le modalità di accumulo contributivo, evidenziando come molte pensioni siano inferiori alle aspettative di sostegno e stabilità economica. Analizzare i motivi di questa differenza è importante per comprendere le sfide del sistema pensionistico e le possibili soluzioni future.

L'importo medio dell' assegno pensionistico per i lavoratori privati nel 2024 è stato pari a 1.300 euro al mese. Nel 2019 era di 1.336 euro. Anche per effetto delle strette sulle uscite. La Stampa spiega oggi che un dipendente privato che ha maturato una pensione di vecchiaia con i requisiti, ovvero un minimo di 67 anni e 20 di contributi versati, riceve, in media, 1.074 euro al mese rispetto ai 1.061 euro del 2019. Lavorando però sette mesi in più. L'età media di pensionamento effettivo, infatti, era di 66 anni e 9 mesi nel 2019 mentre è stata di 67 anni e 4 mesi nell'ultimo anno.

