Perché il trilaterale Israele-Cipro-Grecia si traduce con Imec

Il trilaterale tra Israele, Cipro e Grecia, noto come IMEC, rappresenta una cooperazione strategica nella regione del Mediterraneo. Iran e Turchia monitorano attentamente questo sviluppo, considerando come potrebbe influenzare gli equilibri geopolitici e energetici. Questa alleanza riguarda anche aspetti di sicurezza e stabilità, contribuendo a definire nuovi scenari nel contesto mediterraneo e oltre.

Iran e Turchia si stanno interrogando su come potrebbe cambiare lo scenario nel Mediterraneo allargato, e non solo alla voce energia. Israele, Cipro e Grecia stanno rafforzando le proprie relazioni (già ampiamente rodate) e da Gerusalemme Nikos Christodoulides, Benjamin Netanyahu e Kyriakos Mitsotakis hanno ribadito la loro volontà di mantenere una cooperazione politica tripartita al massimo livello possibile, fondata essenzialmemte sulla difesa e sull'appoggio al corridoio Imec. Il vertice si è svolto pochi giorni dopo le minacce di Ankara i cui F-16 hanno sconfinato sul Mar Egeo, la prima volta dopo tre anni di pax diplomatica fra Atene e Ankara.

