Dal merluzzo al forno portoghese alla versione fritta e croccante polacca, il pesce russo continua a trovare posto sulle tavole europee nonostante i tentativi di ridurre le importazioni. Mentre alcuni paesi dell’UE premono per limiti più severi, altri avvertono che l’Unione è troppo dipendente dalla preda di Mosca. I Paesi baltici, la Finlandia e la Svezia sono alla continua ricerca di nuovi modi per sfruttare la leva economica per fare pressione sul Cremlino affinché ponga fine alla guerra contro l’Ucraina e, dato che condividono il Mar Baltico con la Russia, il pesce è un problema importante. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Perché i prodotti ittici russi potrebbero trovarsi sulle tavole di molti europei a Natale

