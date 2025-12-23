Perché i prodotti ittici russi potrebbero trovarsi sulle tavole di molti europei a Natale
Dal merluzzo al forno portoghese alla versione fritta e croccante polacca, il pesce russo continua a trovare posto sulle tavole europee nonostante i tentativi di ridurre le importazioni. Mentre alcuni paesi dell’UE premono per limiti più severi, altri avvertono che l’Unione è troppo dipendente dalla preda di Mosca. I Paesi baltici, la Finlandia e la Svezia sono alla continua ricerca di nuovi modi per sfruttare la leva economica per fare pressione sul Cremlino affinché ponga fine alla guerra contro l’Ucraina e, dato che condividono il Mar Baltico con la Russia, il pesce è un problema importante. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Leggi anche: Occhio ad Australia e Nuova Zelanda. I dazi Usa sui prodotti europei potrebbero favorire i loro vini
Leggi anche: Pesce crudo sulle tavole di Natale: l’esperta spiega quali sono i cibi più rischiosi e a cosa stare attenti
Perché i prodotti ittici russi potrebbero trovarsi sulle tavole di molti europei a Natale - Il pesce russo continua a entrare nell’Ue nonostante la guerra, alimentando lo scontro tra Stati membri favorevoli a nuove sanzioni e Paesi preoccupati per la dipendenza dalle importazioni ... quotidiano.net
Intervista: come rendere i prodotti ittici sostenibili la scelta più semplice? - Molti prodotti ittici europei sono importati e gli stock selvatici non si rigenerano abbastanza in fretta. it.euronews.com
Findus: il 100% dei prodotti ittici certificato sostenibile MSC e ASC - Nel 2017 aveva annunciato l’arrivo del marchio blu MSC (Marine Stewardship Council) su alcuni prodotti iconici, come i bastoncini di pesce. repubblica.it
Non prendo mai i prodotti della linea Smart perché non mi ispirano per niente. Ieri ho preso questi tovaglioli perché "tanto sono solo tovaglioli!". Pessimi, sembrano quelli dei bar che non puliscono nulla! - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.