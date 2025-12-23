Perché Corona ha chiesto scusa a Antonio Medugno e Pierpaolo Pretelli | ‘Ho fatto del male’

Nella recente puntata di Falsissimo, Fabrizio Corona ha chiesto scusa ad Antonio Medugno e Pierpaolo Pretelli, ammettendo di aver causato loro del dolore. La vicenda, legata al caso Signorini e all’indagine per revenge porn, prosegue con nuove rivelazioni. Corona, nonostante il sequestro disposto dalla Procura, continua a parlare, mantenendo alta l’attenzione sul caso e sui suoi sviluppi.

