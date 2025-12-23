Perché Corona ha chiesto scusa a Antonio Medugno e Pierpaolo Pretelli | ‘Ho fatto del male’
Nella recente puntata di Falsissimo, Fabrizio Corona ha chiesto scusa ad Antonio Medugno e Pierpaolo Pretelli, ammettendo di aver causato loro del dolore. La vicenda, legata al caso Signorini e all’indagine per revenge porn, prosegue con nuove rivelazioni. Corona, nonostante il sequestro disposto dalla Procura, continua a parlare, mantenendo alta l’attenzione sul caso e sui suoi sviluppi.
Caso Signorini, intervista ad Antonio Medugno e nuove rivelazioni nella nuova puntata di Falsissimo. Non si ferma Fabrizio Corona, nemmeno dopo il sequestro disposto dalla Procura che indaga per revenge porn. Lunedì 22 dicembre l’ex re dei paparazzi ha pubblicato la seconda puntata di “Falsissimo – Il prezzo del successo, Parte Nuova”, andando avanti per la sua strada e rilanciando un format che da giorni alimenta un dibattito acceso e polarizzato nel Paese. Una scelta che segna un nuovo capitolo di una vicenda sempre più complessa, tra profili giudiziari, esposizione mediatica e responsabilità pubbliche. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
Daniele Martinelli. . PRIVACY E REVENGE, ECCO PERCHE' CORONA RISCHIA Spiego perché Fabrizio Corona rischia una nuova pesante condanna per aver diffuso le chat di Alfonso Signorini con i vari Pretell e Medugno. - facebook.com facebook
Corona vs Signorini, chi rischia cosa Le possibili mosse e perché può diventare tutto “top secret”. Di Franz Baraggino x.com
