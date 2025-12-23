Perché Ciro Grillo e gli amici sono stati condannati per stupro | Hanno agito con particolare brutalità lei incapace di reagire e difendersi

Ciro Grillo e gli amici sono stati condannati per aver violentato una studentessa italo-norvegese di 19 anni. La sentenza evidenzia che gli imputati hanno agito con particolare brutalità, approfittando della incapacità della vittima di reagire e difendersi. La vicenda ha suscitato attenzione e riflessione sulla tutela delle vittime e sulla condotta di chi si rende responsabile di reati così gravi.

«Hanno agito con una particolare brutalità» sulla studentessa italo norvegese di 19 anni che poi li ha denunciati. La ragazza «è ritenuta pienamente attendibile, perché le sue dichiarazioni risultano riscontrate». Queste le motivazioni depositate dal tribunale di Tempio Pausania e rivelate da Adnkronos sulla condanna a carico del figlio di Beppe Grillo, Ciro, e dei suoi tre amici, accusati di violenza sessuale di gruppo. Lo scorso 22 settembre Sono stati condannati a 8 anni di reclusione Ciro, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria, e 6 anni e 6 mesi Francesco Corsiglia. «Non c'era ipotesi di consenso, lei impossibilitata nel reagire».

