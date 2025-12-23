Perché ci sarà un’ora di sciopero nei supermercati Coop a Como e in Lombardia il 24 dicembre

Il 24 dicembre 2025, i dipendenti dei supermercati Coop di Como e della Lombardia hanno proclamato uno sciopero di un’ora durante il turno di lavoro. Questa decisione mira a sensibilizzare sui temi delle condizioni lavorative e dei diritti dei lavoratori. La mobilitazione si svolgerà in tutta la regione, coinvolgendo il personale dei punti vendita Coop in un gesto di protesta pacifico e collettivo.

