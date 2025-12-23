Perché ci sarà un’ora di sciopero nei supermercati Coop a Como e in Lombardia il 24 dicembre
Il 24 dicembre 2025, i dipendenti dei supermercati Coop di Como e della Lombardia hanno proclamato uno sciopero di un’ora durante il turno di lavoro. Questa decisione mira a sensibilizzare sui temi delle condizioni lavorative e dei diritti dei lavoratori. La mobilitazione si svolgerà in tutta la regione, coinvolgendo il personale dei punti vendita Coop in un gesto di protesta pacifico e collettivo.
Mercoledì 24 dicembre 2025 è stata proclamata una giornata di mobilitazione con la possibilità di indire uno sciopero di un’ora durante il turno di lavoro per tutti i dipendenti dei punti vendita di Coop a Como e in tutta la Lombardia. La decisione arriva dalle organizzazioni sindacali Filcams. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Leggi anche: Colleferro. Nuovamente a rischio i posti di lavoro alla Coop. Unicoop Etruria annuncia la chiusura di 24 supermercati. È sciopero
Leggi anche: Ikea, perché venerdì 5 dicembre ci sarà uno sciopero
Perché è importante difendere il diritto di sciopero - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.