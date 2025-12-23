Perché a Natale sarà più facile prendere l'influenza | le risposte di Pregliasco

A Natale, l'influenza potrebbe diffondersi più facilmente, come evidenziato dagli esperti. La diffusione del virus sta aumentando, con un incremento dei casi di polmonite e altre complicanze. Comprendere le ragioni di questa maggiore circolazione è importante per adottare le giuste precauzioni e tutelare la propria salute durante le festività. Le risposte del virologo Pregliasco aiutano a fare luce sulle dinamiche attuali dell'influenza stagionale.

