Perché a Natale sarà più facile prendere l'influenza | le risposte di Pregliasco

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Natale, l'influenza potrebbe diffondersi più facilmente, come evidenziato dagli esperti. La diffusione del virus sta aumentando, con un incremento dei casi di polmonite e altre complicanze. Comprendere le ragioni di questa maggiore circolazione è importante per adottare le giuste precauzioni e tutelare la propria salute durante le festività. Le risposte del virologo Pregliasco aiutano a fare luce sulle dinamiche attuali dell'influenza stagionale.

Quest'anno l'influenza sta circolando in modo importante, come dimostra anche i numerosi casi di polmoniti registrato in queste settimane. Ma con l'arrivo del Natale la circolazione è destinata ad aumentare ancora. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Influenza, l’allarme di Pregliasco: “A Natale oltre un milione casi, picco dopo le feste”

Leggi anche: L'influenza metterà a letto oltre 15 milioni di italiani. Pregliasco: "Sarà pesante"

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.