Per Washington ora l’Ue e la Nato sono guerrafondaie I termini del divorzio transatlantico

Recentemente, Washington ha accusato l’Ue e la Nato di atteggiamenti guerrafondaie, segnando un nuovo capitolo nelle relazioni transatlantiche. Quattro anni fa, le agenzie di intelligence americane prevedevano un’invasione russa dell’Ucraina, evidenziando le tensioni e le divergenze tra le principali alleanze occidentali. Questo contesto sottolinea come i rapporti tra Stati Uniti, Europa e Nato siano in continua evoluzione, influenzati da interessi politici e strategici.

