Per una sanità amica dei cittadini | l’impegno della Cgil

La Cgil si impegna a promuovere una sanità più accessibile e vicina ai bisogni dei cittadini. In questo documento, vengono illustrate le iniziative e le proposte sindacali volte a migliorare i servizi sanitari, garantendo maggiore equità e attenzione alle esigenze della collettività. Un approfondimento di circa quattro minuti per comprendere le azioni concrete e l’impegno delle sigle sindacali nel settore sanitario.

Tempo di lettura: 4 minuti Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma delle sigle sindacali della Cgil. La scorsa settimana, richiesto dal sindacato, si è tenuto presso la direzione dell'ASL di Benevento un incontro tra la Direttrice generale, dott.ssa Tiziana Spinosa, e la CGIL sannita, rappresentata dal Segretario generale, Luciano Valle, da Domenico Raffa, Funzione Pubblica CGIL, e da Giuseppe Vassallo e Mirella Bocchicchio del Sindacato Pensionati CGIL. Abbiamo posto la necessità di interventi urgenti per migliorare il servizio sanitario nel Sannio che difetta in più parti; dove, come sempre, i più colpiti sono i più deboli dal punto di vista socio-economico.

