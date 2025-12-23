Per le Feste torna al Teatro della Pergola Perfetti sconosciuti di Paolo Genovese con protagonista Paolo Calabresi

Dal 27 dicembre al 4 gennaio, il Teatro della Pergola ospita

Perfetti sconosciuti torna al Torna alla Pergola dal 27 dicembre al 4 gennaio. Paolo Genovese firma la prima regia teatrale, adattando per il palcoscenico il suo film cult, vincitore di due David di Donatello e due Nastri d’argento, nel Guinness dei primati come pellicola con più remake in. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Gli spettacoli da non perdere durante le feste natalizie a Firenze; Torna il “Festival d’’e Ccriature”.

Firenze, torna il festival Meta: il teatro internazionale in scena alla Pergola - Debutta a Firenze la nona edizione del festival ‘Meta Meeting of European Theatre Academies’, dedicato ai metodi pedagogici del teatro insegnati nelle accademie di tutto il ... lanazione.it

Feste a Teatro: tutti gli spettacoli delle festività natalizie - I Teatri gestiti dal Settore Cultura del Comune di Venezia si preparano ad accogliere il periodo di festività natalizie con tante proposte di spettacolo, per grandi e piccini, dal teatro, alla musica ... live.comune.venezia.it

Torna Matilda, il musical delle Feste al Sistina - Al Teatro Sistina di Roma, per le Feste di Natale, torna, dopo il grande successo di pubblico e critica delle scorse stagioni, nella nuova edizione "Matilda il Musical", firmato Massimo Romeo Piparo, ... ansa.it

