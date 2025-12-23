Per James Cameron questo è il miglior film d' azione di sempre | Il più bello a parte i miei
Durante un'intervista al Late Show con Stephen Colbert, James Cameron ha dichiarato che il suo film d'azione preferito di sempre è
Non solo Cameron ha definito il cult con Bruce Willis il film d'azione migliore di sempre, ma anche il miglior film di Natale di sempre, schierandosi quindi nel dibattito con coloro che pensano sia un film natalizio Nel corso della sua ospitata al Late Show con Stephen Colbert, James Cameron ha risposto a una domanda molto spinosa, ovvero quale pensasse fosse il miglior film d'azione di sempre, essendo un esperto in materia. Il regista non ci ha pensato nemmeno per un momento e conosceva già la sua risposta ancor prima che la domanda gli venisse posta, tirando in ballo uno degli action più celebri di sempre e vero e proprio prototipo per molti altri film simili che sarebbero arrivati dopo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Leggi anche: Avatar 3 e il trend più fastidioso dei film di james cameron che i fan criticano
Leggi anche: Avatar: Fuoco e cenere, James Cameron difende la scena più provocatoria del film: "È ipnotica"
Avatar | Fuoco e Cenere è il secondo miglior debutto del 2025 ai box office internazionali; James Cameron è ufficialmente miliardario secondo Forbes; James Cameron prigioniero del suo mito la magniloquenza vuota di Avatar 3 è ormai fuori mercato; Avatar | Fuoco e cenere di James Cameron è ipertrofico e la cosa non gli fa bene.
James Cameron non ha dubbi sul miglior film d'azione di sempre: "A parte i miei, questo è il più bello" - Non solo Cameron ha definito il cult con Bruce Willis il film d'azione migliore di sempre, ma anche il miglior film di Natale di sempre, schierandosi quindi nel dibattito con coloro che pensano sia un ... movieplayer.it
Avatar: Fuoco e Cenere è il secondo miglior debutto del 2025 ai box office internazionali - La saga ideata da James Cameron sta continuando a ottenere l'attenzione degli spettatori in tutto il mondo con il suo nuovo capitolo. msn.com
Avatar - James Cameron contro i Marvel Studios: "La CGI dei Na'vi è migliore di quella di Thanos" - James Cameron, dopo aver distrutto l'MCU per le sue carenze sul piano strutturale, torna ad attaccare i Marvel Studios per gli scarsi risultati ottenuti con la CGI. comingsoon.it
Il terzo capitolo della saga diretta da James Cameron debutta con una cifra impressionante, ma inferiore rispetto al suo precedessore. https://cinema.everyeye.it/notizie/avatar-fuoco-cenere-come-andando-incassi-849745.htmlutm_medium=Social&utm_so - facebook.com facebook
James Cameron non è solo un artista e un artigiano. È anche un tecnico. Se non esiste lo strumento adatto per girare il suo film, o per raccontare la storia che ha in mente, lo costruisce. E quindi insieme ai suoi progetti sviluppa anche la tecnologia. Avatar è un x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.