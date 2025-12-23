Durante un'intervista al Late Show con Stephen Colbert, James Cameron ha dichiarato che il suo film d'azione preferito di sempre è

Non solo Cameron ha definito il cult con Bruce Willis il film d'azione migliore di sempre, ma anche il miglior film di Natale di sempre, schierandosi quindi nel dibattito con coloro che pensano sia un film natalizio Nel corso della sua ospitata al Late Show con Stephen Colbert, James Cameron ha risposto a una domanda molto spinosa, ovvero quale pensasse fosse il miglior film d'azione di sempre, essendo un esperto in materia. Il regista non ci ha pensato nemmeno per un momento e conosceva già la sua risposta ancor prima che la domanda gli venisse posta, tirando in ballo uno degli action più celebri di sempre e vero e proprio prototipo per molti altri film simili che sarebbero arrivati dopo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Per James Cameron questo è il miglior film d'azione di sempre: "Il più bello, a parte i miei"

