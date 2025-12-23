Pensioni addio a Opzione Donna dal 2026 | perché il governo ha deciso di eliminarla dalla Manovra
La Manovra 2026, prossima all’approvazione del Senato, prevede la definitiva eliminazione di Opzione Donna, il regime di pensionamento anticipato per le lavoratrici introdotto nel 2004. Questa decisione rappresenta una modifica significativa nel panorama previdenziale italiano, con implicazioni per le lavoratrici che avevano scelto questa soluzione. Di seguito si approfondiscono le motivazioni e le conseguenze di questa scelta governativa.
La manovra 2026, che si appresta a ricevere il via libera del Senato, cancella definitivamente Opzione donna, il canale per la pensione anticipata delle lavoratrici introdotto per la prima volta nel 2004. In questi anni il governo Meloni ha fortemente ridimensionato la misura con requisiti più stringenti, fino ad eliminarla del tutto, a partire dal prossimo anno.
