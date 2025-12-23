Pensioni 2026 rivalutazione | ecco i nuovi importi Inps dal 1° gennaio

L’Inps ha pubblicato la circolare numero 153, che dettaglia la rivalutazione delle pensioni a partire dal 1° gennaio 2026. La variazione degli importi è stabilita dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 19 novembre 2025, relativo alla perequazione degli assegni pensionistici. Di seguito si riportano i nuovi valori aggiornati in base alle disposizioni vigenti.

Con la circolare numero 153, l'Inps ha comunicato quale sarà la rivalutazione delle pensioni a partire dal 1° gennaio 2026 in base a quanto prevede il decreto datato 19 novembre 2025 del ministero dell'Economia e delle Finanze sulla perequazione degli assegni. Il provvedimento ha reso definitiva la percentuale di inflazione dell'anno 2025, pari all' 1,4 per cento, e confermato il meccanismo di rivalutazione degli assegni sulla base dei quattro scaglioni (pensioni minime, fino a quattro volte il trattamento minimo, da quattro a cinque volte il trattamento minimo e oltre) e le maggiorazioni spettanti, come nel 2025, alle sole pensioni minime.

