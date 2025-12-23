Comunicato Stampa Il consigliere regionale esprime solidarietà a medici e dirigenti sanitari del Ssn, criticando la manovra al Senato “Piena solidarietà ai medici dipendenti e convenzionati e ai dirigenti sanitari del Ssn, ancora una volta vessati e defraudati da una . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Pellegrino Mastella: “Schiaffo ai medici, aumenti contrattuali insufficienti”

