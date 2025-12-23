Pellegrino Mastella | Schiaffo ai medici aumenti contrattuali insufficienti
Il consigliere regionale esprime solidarietà a medici e dirigenti sanitari del Ssn, criticando la manovra al Senato "Piena solidarietà ai medici dipendenti e convenzionati e ai dirigenti sanitari del Ssn, ancora una volta vessati e defraudati da una
Manovra all'esame del Senato, Pellegrino Mastella: ''Medici del Ssn abbandonati dal Governo, aumenti solo briciole'' Politica - “Piena solidarietà ai medici dipendenti e convenzionati e ai dirigenti sanitari del Ssn, ancora una volta vessati e defraudati da una manovra all’esame del Senato che ha destinato loro le ... realtasannita.it
Manovra al Senato, Pellegrino Mastella: ‘Medici del Ssn abbandonati dal Governo, aumenti solo briciole’ - “Piena solidarietà ai medici dipendenti e convenzionati e ai dirigenti sanitari del Ssn, ancora una volta vessati e defraudati da una manovra all’esame del Senato che ha destinato loro le briciole in ... ntr24.tv
Di seguito la nota del consigliere regionale di Noi di Centro, Pellegrino Mastella. - facebook.com facebook
