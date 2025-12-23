Peggiorano le condizioni meteo in Toscana | allerta per vento forte in provincia di Pisa
Condizioni meteo in ulteriore peggioramento sulla Toscana. Dal tardo pomeriggio di oggi, martedì, e per tutta la giornata di domani, mercoledì, piogge anche a carattere di rovescio, a tratti insistenti sulle zone appenniniche orientali della regione. Per domani attese anche nevicate. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Leggi anche: Vento forte in Toscana: emessa allerta meteo
Leggi anche: Le condizioni meteo peggiorano: diramata l’allerta arancione
La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.
Breve tregua dal maltempo con tempo stabile e temperature miti. Domani peggiora - L’arrivo di una perturbazione atlantica piuttosto attiva ha interrotto la lunga fase di stabilità atmosferica - msn.com
CELLOLE – Omicidio Caprio, peggiorano le condizioni di Gentile: processo bloccato - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.