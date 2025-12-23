Pedullà | Vlahovic Milan soluzione da seguire in vista della prossima estate
Dusan Vlahovic, centravanti serbo classe 2000 in scadenza di contratto con la Juventus, al Milan a parametro zero nella sessione estiva di calciomercato? Per Alfredo Pedullà, esperto giornalista sportivo, scenario possibile. Ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Palestra Juventus: Atalanta di fronte ad un bivio in vista della prossima estate. Le due strade della Dea dopo l’esplosione dell’esterno classe 2005
Leggi anche: Calciomercato Juve: Bayern Monaco e Barcellona fiutano il colpaccio! Occhi sul big bianconero in vista della prossima estate, ecco cosa potrebbe succedere
Milan in pole per Vlahovic: dubbi fisici e ingaggio allontanano il Barcellona - Il serbo in scadenza con la Juventus non interesserebbe più al club spagnolo, che avrebbe di fatto lasciato campo libero al Milan ... it.blastingnews.com
Boniface non convince il Milan: Vlahovic soluzione rapida, Harder alternativa da Lisbona - Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, il Milan non avrebbe ancora scelto se accelerare o meno nella trattativa con il Bayer Leverkusen per Victor Boniface. it.blastingnews.com
Vlahovic va al Milan in un altro modo: così cambia la classifica - La Juventus continua ad essere piuttosto bloccata sul mercato, anche a causa di alcune situazioni in uscita che non trovano soluzione. diregiovani.it
PEDULLÀ: DOPPIO COLPO ATTACCO MILAN! A Gennaio si accelera per Füllkrug (in rotta col West Ham, obiettivo prestito secco). COLPO ESTATE: Conferme sull'interesse mai sopito per Vlahovic! #Milan #Calciomercato #Füllkrug #Vlahovic #Pedullà # - facebook.com facebook
PEDULLÀ: DOPPIO COLPO ATTACCO MILAN! A Gennaio si accelera per Füllkrug (in rotta col West Ham, obiettivo prestito secco). COLPO ESTATE: Conferme sull'interesse mai sopito per Vlahovic! #Milan #Calciomercato #Füllkrug #Vlahovic #Pedullà # x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.