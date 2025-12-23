Pedullà | Vlahovic Milan soluzione da seguire in vista della prossima estate

Dusan Vlahovic, centravanti serbo classe 2000 in scadenza di contratto con la Juventus, al Milan a parametro zero nella sessione estiva di calciomercato? Per Alfredo Pedullà, esperto giornalista sportivo, scenario possibile. Ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Pedullà: “Vlahovic, Milan soluzione da seguire in vista della prossima estate”

