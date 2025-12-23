A San Piero a Grado, alle porte di Pisa, è stata realizzata una scritta lunga 180 metri su un’area di circa tre ettari di prato. Visibile dall’alto, questa installazione rappresenta un gesto simbolico volto a trasmettere un messaggio attraverso un’opera di grande impatto visivo, inserendosi nel paesaggio naturale della campagna pisana.

Pisa, 23 dicembre 2025 – Nella campagna di San Piero a Grado, alle porte di Pisa, un’area di circa tre ettari di tappeto erboso è stata trasformata in una grande tavolozza naturale per la realizzazione di una scritta a forte valore simbolico. La parola latina pax, estesa per circa 180 metri e visibile anche dagli aerei in fase di atterraggio all’aeroporto Galilei, campeggia nel paesaggio agrario come messaggio universale di pace, equilibrio e armonia. L’intervento è stato progettato e realizzato dal gruppo di ricerca del Centro Ricerche Tappeti Erbosi Sportivi (Certes) dell’ Università di Pisa, che ha scelto un approccio non invasivo, pienamente integrato nel contesto territoriale e rispettoso dell’ambiente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pax, la maxi scritta di 180 metri sull’erba visibile dagli aerei

Leggi anche: Metri e metri di rifiuti in via Siracusa, uno dei punti preferiti dagli incivili

Leggi anche: Pax Silica, il sottosegretario Helberg spiega la super iniziativa Usa sull’AI

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Pax, la maxi scritta di 180 metri sull’erba visibile dagli aerei - Nella campagna di San Piero a Grado l’intervento progettato e realizzato dal gruppo di ricerca del Centro ricerche tappeti erbosi sportivi dell’Università di Pisa ... lanazione.it