Paupisi Babbo Natale arriva a scuola… a colpi di clacson

A Paupisi, Babbo Natale ha scelto un modo originale per arrivare a scuola, preferendo un’Ape Piaggio e un corteo di motociclette anziché la tradizionale slitta. Questo arrivo insolito ha suscitato sorrisi, stupore e applausi tra studenti e residenti, offrendo un momento di gioia e condivisione. Un modo diverso e rispettoso delle tradizioni per portare lo spirito natalizio nel cuore della comunità.

Tempo di lettura: 2 minuti Altro che slitta: a Paupisi Babbo Natale sceglie l’Ape Piaggio e un rombante seguito di motociclette per farsi largo tra sorrisi, stupore e applausi. Una mattinata speciale, carica di magia e allegria natalizia, ha animato le scuole del paese, trasformando un normale giorno di lezioni in una piccola festa a cielo aperto. Ad accogliere i bambini è stato un ingresso decisamente fuori dagli schemi: clacson in festa, motori roboanti e una scorta colorata “rosso Natale” hanno annunciato l’arrivo di Babbo Natale, affiancato dal sindaco Salvatore Coletta e dagli amministratori. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Paupisi, Babbo Natale arriva a scuola… a colpi di clacson Leggi anche: Aspettando il Natale: a Caldari di Ortona arriva Babbo Natale Leggi anche: Una suite per Babbo Natale: la magia del Natale di Coca-Cola arriva in Brera Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Paupisi, a Natale cesti solidali in Parrocchia Santa Maria del Bosco; Natale a Paupisi: bambini protagonisti nel Laboratorio dei Biscotti di Santa Lucia; Mario e Antonia che rivuole il suo futuro: non sarà un Natale come gli altri; Paupisi, restaurato il portone della Parrocchia Santa Maria del Bosco. “Natale Insieme a Paupisi”: la magia delle feste illumina il paese - Anche quest’anno il periodo più atteso dell’anno torna a trasformare le nostre strade in un abbraccio scintillante, grazie al calendario di eventi “Natale ... ntr24.tv

Al Bambino Gesù Babbo Natale arriva dal cielo - L'iniziativa organizzata dal dipartimento della Protezione civile in collaborazione col Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico. romasette.it

Babbo Natale arriva dal tetto all’Ospedale Bambino Gesù: la dolce sorpresa ai piccoli ricoverati - Un Babbo Natale acrobata arriva dall’alto al Bambino Gesù di Roma: il CNSAS e la Protezione Civile portano sorrisi, regali e speranza. greenme.it

“Babbo Natale incontro i bambini” da Fabbriche Riunite Torrone di Benevento Il giorno di Natale, il 25 dicembre, per l’intera giornata, presso la sede di Fabbriche Riunite in via Principe di Napoli a Benevento, Babbo Natale incontrerà i bambini: sarà l’o - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.