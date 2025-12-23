Comunicato Stampa Una mattinata di sorrisi, stupore e magia natalizia per i bambini del paese Altro che slitta: a Paupisi Babbo Natale sceglie l’Ape Piaggio e un rombante seguito di motociclette per farsi largo tra sorrisi, stupore e applausi. Una . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

Paupisi, Babbo Natale arriva a scuola a bordo di un'Ape Piaggio

