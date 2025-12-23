Pastore consiglia | Chivu stia attento a quella cosa lui mente sulla sua Inter! E quella frase sui rigori…
In un contesto di approfondimento calcistico, Pastore mette in guardia Chivu riguardo alcune dichiarazioni sulla sua esperienza con l'Inter, sottolineando la necessità di attenzione e chiarezza. La discussione si concentra su aspetti specifici, come le affermazioni sui rigori, evidenziando l'importanza di analizzare con precisione le parole dei protagonisti. Un'analisi che invita a considerare con cautela le dichiarazioni pubbliche degli ex calciatori.
Inter News 24 Pastore consiglia: «Chivu stia attento a quella cosa, lui mente sulla sua Inter! E quella frase sui rigori.». La riflessione del giornalista. Intervenuto a Cronache di Spogliatoio durante Fontana di Trevi, Giuseppe Pastore ha detto la sua sulla comunicazione di Chivu dopo il KO in Supercoppa Italiana della sua Inter contro il Bologna. PAROLE – « Ho sentito le parole di Chivu, allenatore che va ancora decifrato del tutto. E gli ho sentito dire una cosa che sinceramente non pensavo di sentir dire. I rigori in fondo non si preparano, mi accontento del coraggio, come fosse una prova di virilità di questi campioni mi lascia perplesso. 🔗 Leggi su Internews24.com
