Passeggiata alla scoperta delle Leopoldine di Terranuova

Scopri le Leopoldine di Terranuova attraverso una passeggiata che unisce storia e paesaggio. In questa visita, si approfondisce il ruolo di uno dei simboli più significativi della riforma agraria toscana, offrendo un percorso accessibile e informativo per conoscere meglio il patrimonio locale e la sua evoluzione nel tempo.

Arezzo, 23 dicembre 2025 – Una passeggiata nella storia e nel paesaggio per riscoprire uno dei segni più importanti della riforma agraria toscana. In occasione dei 260 anni dall'insediamento di Pietro Leopoldo come Granduca di Toscana, il Comune di Terranuova Bracciolini, con il contributo della Regione Toscana e in collaborazione con la Pro Loco di Terranuova, organizza per domenica 28 dicembre 2025 una passeggiata alla scoperta delle leopoldine di Terranuova. Il ritrovo è fissato alle ore 10 in piazza della Repubblica, punto di partenza di un itinerario guidato che permetterà di approfondire la storia e le caratteristiche architettoniche di questi edifici rurali, divenuti simbolo delle politiche di modernizzazione e riorganizzazione agricola volute da Pietro Leopoldo nel XVIII secolo.

