Passa 130 volte in zona Ztl ma gli hanno clonato l' auto
Un uomo di 36 anni di Caserta ha accumulato oltre 130 infrazioni alla Ztl di Roma, a causa di un'auto clonate. La polizia locale, tramite il Gruppo Pronto Intervento Traffico, ha contestato le violazioni, evidenziando il problema delle vetture contraffatte che circolano nelle zone a traffico limitato. Questa situazione sottolinea le difficoltà di controllare e gestire il traffico nelle aree urbane soggette a restrizioni.
Oltre 130 violazioni della Ztl di Roma è la contestazione a cui ha dovuto far fronte un 36enne di Caserta da parte del gruppo Gpit( Gruppo Pronto Intervento Traffico) della polizia locale di Roma Capitale. Gli agenti hanno individuato un’auto priva di copertura assicurativa e con targa. 🔗 Leggi su Casertanews.it
