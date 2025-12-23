Passa 130 volte in zona Ztl ma gli hanno clonato l' auto

Un uomo di 36 anni di Caserta ha accumulato oltre 130 infrazioni alla Ztl di Roma, a causa di un'auto clonate. La polizia locale, tramite il Gruppo Pronto Intervento Traffico, ha contestato le violazioni, evidenziando il problema delle vetture contraffatte che circolano nelle zone a traffico limitato. Questa situazione sottolinea le difficoltà di controllare e gestire il traffico nelle aree urbane soggette a restrizioni.

