Parma Ondrejka si racconta | Dobbiamo migliorare Voglio raggiungere quel grande obiettivo
Parma, Ondrejka si racconta considerando anche il suo percorso sulla squadra crociata L’attaccante svedese del Parma, Jakob Ondrejka, si racconta al Corriere dello Sport, ripercorrendo un 2025 fatto di alti e bassi, tra l’eroica doppietta salvezza contro l’Atalanta e i numerosi infortuni che ne hanno frenato l’ascesa. IL LUNGO RECUPERO DALL’INFORTUNIO «È un processo lungo. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Parma, Ondrejka avvisa la Fiorentina: “Vogliamo comandare”. Poi su Chivu - Il Parma si è ritrovato a Collecchio per cominciare il lavoro in avvicinamento allo scontro diretto fondamentale con la Fiorentina. calciomercato.it
L’infortunio e il momento del Parma, Ondrejka: “Difficile non poter aiutare i compagni. Lavoriamo per migliorare” - Jacob Ondrejka, attaccante svedese del Parma, ha parlato alla stampa spaziando tra infortunio, recupero e momento della stagione ... gianlucadimarzio.com
Parma, Ondrejka torna sulla sconfitta contro la Lazio: "Dopo il gol di Noslin..." - Jacop Ondrejka ha svelato cosa si sono detti i giocatori del Parma dopo la sconfitta subita dalla Lazio in nove contro undici ... lalaziosiamonoi.it
Parma, #Ondrejka: " #Chivu e #Cuesta due tecnici simili, entrambi ti spingono a essere migliore" x.com
