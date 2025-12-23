Parma Ondrejka si racconta | Dobbiamo migliorare Voglio raggiungere quel grande obiettivo

L’infortunio e il momento del Parma, Ondrejka: “Difficile non poter aiutare i compagni. Lavoriamo per migliorare” - Jacob Ondrejka, attaccante svedese del Parma, ha parlato alla stampa spaziando tra infortunio, recupero e momento della stagione ... gianlucadimarzio.com

Parma, Ondrejka torna sulla sconfitta contro la Lazio: "Dopo il gol di Noslin..." - Jacop Ondrejka ha svelato cosa si sono detti i giocatori del Parma dopo la sconfitta subita dalla Lazio in nove contro undici ... lalaziosiamonoi.it

Ondrejka dà la carica: "Vincere è l'unica cosa che ci serve"

Parma, #Ondrejka: " #Chivu e #Cuesta due tecnici simili, entrambi ti spingono a essere migliore" x.com

