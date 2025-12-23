Parità di genere esonero contributi | domande al via L’iter da seguire

Dal 2023 al 2026, i datori di lavoro privati possono presentare all’INPS la domanda di esonero contributivo, previa ottenimento della Certificazione della parità di genere entro il 31 dicembre 2025. È importante rispettare le scadenze e seguire l’iter previsto per garantire l’accesso ai benefici. Di seguito, una panoramica delle procedure e delle tempistiche necessarie per completare correttamente la richiesta.

C'è tempo fino al 30 aprile 2026 per trasmettere all'INPS la domanda di esonero contributivo per i datori di lavoro privati che conseguono la Certificazione della parità di genere entro il 31 dicembre 2025. Ai fini dell'accesso allo sgravio, in misura non superiore all'1% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro e nel limite massimo di 50 mila euro annui, è necessario il rilascio di una certificazione conforme ai parametri minimi di cui alla Prassi di riferimento UNI PdR 125:2022 da parte di un Organismo di valutazione della conformità accreditato in questo ambito ai sensi del regolamento (CE) numero 7652008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008.

Parità di genere: arriva lo sgravio contributivo INPS - Una misura pensata per incentivare comportamenti virtuosi nel mercato del lavoro e rafforzare le politiche di contrasto alle discriminazioni ... it.blastingnews.com

Bonus parità di genere, al via le domande per lo sgravio alle imprese: come funziona - L’Inps ha aperto lo sportello per chiedere l’incentivo che permette di ridurre i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro ... repubblica.it

Indice sulla Parità di Genere 2025 – i nuovi dati EIGE Il 2 dicembre 2025 l’EIGE ha pubblicato l’Indice sulla parità di genere 2025. I numeri raccontano una realtà fatta di progressi, ma anche di ritardi strutturali che non possiamo ignorare. Il punteggio dell’ - facebook.com facebook

