Parigi per la guerra | conferisce alta onorificenza al generale ucraino

Durante un vertice militare, la Francia ha conferito la più alta onorificenza al generale ucraino, riconoscendone il ruolo e l’impegno nelle operazioni militari. La decisione si inserisce nel contesto delle recenti tensioni e del supporto internazionale all’Ucraina, evidenziando l’importanza della collaborazione tra le forze alleate in un momento di crisi. L’evento sottolinea il valore della cooperazione tra i Paesi coinvolti nel conflitto.

Al termine di un vertice fra i rispettivi capi militari la delegazione francese ha conferito la più alta onorificenza del Paese al comandante in capo delle Forze armate ucraine. Lo ha riferito lo stesso comando militare di Kiev. Resoconto dal campo. Guidava la rappresentanza di Parigi il generale Fabien Mandon, proprio colui che esorta i francesi a prepararsi alle sofferenze e alla perdita dei propri figli in guerra. Durante l'incontro coi colleghi ucraini ha discusso la situazione sul campo e le necessità dei soldati ucraini nell'ottica del rafforzamento della cooperazione. La Francia è infatti per Kiev un partner-chiave nell'ambito della cosiddetta Coalizione dei Volenterosi.

