Pari col Monza La vetta è a un punto
Il Monza pareggia contro il Cesena, mantenendo un punto di vantaggio sulla vetta della classifica. La partita si conclude con un risultato di 0-0, evidenziando l’equilibrio tra le due squadre. La formazione del Cesena, guidata da Fontana, ha affrontato con determinazione, ma senza riuscire a sbloccare il risultato. La lotta per la leadership continua, con entrambe le squadre impegnate nel prossimo turno.
Cesena 0 Monza 0 CESENA (4-3-1-2): Fontana; Abbondanza, Kebbeh, Ribello (22’ st Biguzzi), T. Casadei; Carbone (22’ st Zamagni), Bertaccini (34’ st Poletti), Domeniconi; Tosku (34’ st Berti); Papa Wade (12’ st Galvagno), Rossetti. All.: Campedelli. MONZA (4-3-3): Vailati; Bagnaschi, Albè, Colonnese, De Bonis (21’ st Scaramelli); Ballabio (6’ st Romanini), Diene, Villa; Reita (38’ st Fardin), Fogliaro, Mout (38’ st Castelli). All.:Brevi. Arbitro: Eremitaggio di Ancona. Note – espulso Bagnaschi al 35’ st; ammoniti Rossetti, Casadei, Abbondanza, Colonnese, Albè; angoli 12 a 6 per il Cesena. Si chiude con un pareggio arrivato sotto la pioggia ma sopratutto si chiude con un secondo posto di assoluto prestigio il 2025 della Primavera allenata da Nicola Campedelli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
