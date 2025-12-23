Parco del Serio prosegue la lotta al pesce siluro | Una minaccia per la biodiversità

Il Parco del Serio continua le operazioni di contenimento del pesce siluro, specie invasiva che mette a rischio la biodiversità del fiume. Con il supporto di un finanziamento regionale, le attività di gestione si sono svolte anche quest’anno per preservare l’equilibrio dell’ecosistema fluviale. La lotta al siluro è fondamentale per tutelare le specie autoctone e mantenere la salute del corso d’acqua.

Prosegue la lotta contro il pesce siluro nel fiume Serio. Grazie a un finanziamento di Regione Lombardia, il Parco del Serio ha completato anche per l'anno in corso le attività di contenimento del Silurus glanis, specie ittica alloctona invasiva che rappresenta una minaccia per l'equilibrio dell'ecosistema fluviale. Gli interventi sono stati finalizzati alla tutela della biodiversità e alla salvaguardia degli ambienti acquatici dell'area protetta, con l'obiettivo di favorire la ricolonizzazione del fiume da parte delle specie ittiche autoctone. Le operazioni sono state svolte esclusivamente da personale specializzato, che ha rimosso non solo esemplari di siluro ma anche altre specie alloctone presenti nel Serio, adottando modalità selettive e conservative per non danneggiare le specie native.

