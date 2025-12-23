Paratici Fiorentina l’intesa è stata trovata | ecco cosa manca per la fumata bianca Le ultimissime
Paratici e la Fiorentina hanno raggiunto un’intesa di massima, segnando un passo importante per il nuovo progetto del club. Tuttavia, resta da formalizzare l’accordo con il Tottenham, che rappresenta l’ultimo ostacolo prima della firma definitiva. Seguiranno aggiornamenti sulle trattative e sui prossimi sviluppi, in attesa di una conclusione positiva per entrambe le parti.
Paratici Fiorentina, accordo totale: pronto un nuovo corso dirigenziale a Firenze. Manca ancora l’accordo con il Tottenham. Ecco i dettagli Il futuro dirigenziale della Fiorentina è pronto a cambiare volto. Fabio Paratici è destinato a diventare il nuovo uomo chiave dell’area sportiva viola, dando ufficialmente il via al progetto Paratici Fiorentina. L’attuale dirigente del Tottenham . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Tutto fatto: Fabio Paratici sarà il nuovo uomo forte della Fiorentina. L’ex dirigente della Juventus arriverà a Firenze nei primi giorni di gennaio, appena completate le ultime pratiche per liberarsi dal Tottenham. Paratici avrà pieni poteri nell’area sportiva e s - facebook.com facebook
#Caressa sulla #Fiorentina: "Con l'arrivo di #Paratici, cambierà anche qualche pezzo importante" x.com
