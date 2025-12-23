Paratici Fiorentina l’intesa è stata trovata | ecco cosa manca per la fumata bianca Le ultimissime

Paratici e la Fiorentina hanno raggiunto un’intesa di massima, segnando un passo importante per il nuovo progetto del club. Tuttavia, resta da formalizzare l’accordo con il Tottenham, che rappresenta l’ultimo ostacolo prima della firma definitiva. Seguiranno aggiornamenti sulle trattative e sui prossimi sviluppi, in attesa di una conclusione positiva per entrambe le parti.

