Paratici Fiorentina l’intesa è stata trovata | ecco cosa manca per la fumata bianca Le ultimissime

23 dic 2025

Paratici e la Fiorentina hanno raggiunto un’intesa di massima, segnando un passo importante per il nuovo progetto del club. Tuttavia, resta da formalizzare l’accordo con il Tottenham, che rappresenta l’ultimo ostacolo prima della firma definitiva. Seguiranno aggiornamenti sulle trattative e sui prossimi sviluppi, in attesa di una conclusione positiva per entrambe le parti.

Paratici Fiorentina, accordo totale: pronto un nuovo corso dirigenziale a Firenze. Manca ancora l’accordo con il Tottenham. Ecco i dettagli Il futuro dirigenziale della Fiorentina è pronto a cambiare volto. Fabio Paratici è destinato a diventare il nuovo uomo chiave dell’area sportiva viola, dando ufficialmente il via al progetto Paratici Fiorentina. L’attuale dirigente del Tottenham . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

